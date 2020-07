Sylvester Stallone: "Rambo 6 potrebbe essere realizzato"

Sylvester Stallone non si dà per vinto e ventila la possibilità di un sesto lungometraggio dedicato a Rambo, il suo reduce del Vietnam sempre più popolare.

Sylvester Stallone svela la possibilità dell'arrivo di Rambo 6. La star americano ha lanciato l'ipotesi su Instagram promuovendo l'uscita dell'Extended Cut di Rambo Last Blood su Apple TV.

L'annuncio arriva quasi per caso nel post che accompagna l'annuncio dell'uscita di Rambo Last Blood su Apple Tv:

"Guardate il vero viaggio, non spegnetelo! Fatelo diventare il n 1 questo weekend (Potrebbe tornare). Saluti, Sly."

Rambo Last Blood: una scena del film con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone sembra particolarmente orgoglioso dell'extended cut dell'ultimo capitolo della saga di Rambo che definisce "il vero viaggio", e forse attende il successo di questa versione alternativa del film per annunciare ufficialmente il ritorno del personaggio in Rambo 6.

Rambo: Last Blood ha suscitato una serie di polemiche per il tasso di violenza tanto che lo stesso creatore del personaggio di Rambo ha preso le distanze dal film. Non sono mancate accuse di razzismo e xenofobia nei confronti del Messico nella visione manichee della pellicola che ha incassato 91 milioni globali a fronte di un budget di 50 milioni. Gli incassi deludenti non sembrano, però, aver scoraggiato Sylvester Stallone che, se ne avrà la possibilità, sembra intenzionato a riprovarci.