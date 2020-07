Rambo, Sylvester Stallone condivide un video con un errore dal set del film

Sylvester Stallone si fa nostalgico su Instagram, dove ha condiviso il video di un errore dal set di Rambo, il primo film della saga action che lo vedeva protagonista. Guardiamolo insieme.

Stallone doveva essere in vena di viaggi per il viale dei ricordi, perché uno dei suoi ultimi post di Instagram è stato un outtake dal Rambo originale (Rambo: First Blood in inglese) datato 1982, ma appartenente al finale mai utilizzato, in quanto la pistola non spara il colpo, come osserva CinemaBlend.

Nella scena in questione John Rambo (Stallone) chiede al suo amico e mentore, il Colonnello Sam Trautman (Richard Crenna) di premere il grilletto.

Dov'è il divertimento in una scena così greve, direte voi, ma se arrivate a fine video ve ne accorgerete.

Rambo e Sylvester Stallone: 10 cose che (forse) non sapete sul suo guerriero riluttante

Il contrasto tra il momento più solenne e ciò che ne scaturisce dopo è ancora più evidente. Intanto, nella caption del post, Stallone si prende un momento anche per ricordare il collega, scomparso ormai da diversi anni, essendo venuto a mancare nel 2003.

Il ruolo di Crenna nei film successivi al terzo non subì alcun recasting, e il personaggio del Colonnello venne lasciato morire anche nella storia.