Sylvester Stallone svela il film più brutto della sua carriera!

Sylvester Stallone non ha dubbi: il film più brutto della sua carriera è Escape Plan 2 - ritorno all'inferno. La cosa singolare è che l'attore ha fatto questa dichiarazione a margine della promozione del sequel del film da lui citato, Escape Plan 3 - L'ultima sfida, che uscirà in Italia il 4 luglio.

Nel presentare il video che potete vedere qui sotto, condiviso su Instagram, Sylvester Stallone ha detto "Escape Plan 2 - ritorno all'Inferno è stato davvero il film più orribile in cui abbia avuto la sfortuna di recitare" ma per fortuna Escape Plan 3 è un'altra cosa: "E' stato girato in tempi relativamente brevi" - spiega Sly - "17 notti, dal tramonto all'alba, senza pause, mangiavamo durante il lavoro!!! La crew era sotto pressione e devo dire che sono fiero di loro."

Il commento di Stallone prosegue con il retroscena di quello che è il combattimento finale Escape Plan 3 - L'ultima sfida, girato in una vecchia cella e per il quale hanno fatto numerose prove e coreografie. "Ve lo potete scordare, gli ho detto. Perché non entriamo lì e ci diamo dentro, come se fosse un vero combattimento?! Nessuno più fa queste cose... senza tagli, un'unica ripresa, senza coreografie così non sai cosa succede."

Tornando ad Escape Plan 2, già qualche mese fa Sylvester Stallone aveva rassicurato un fan che il terzo film della saga sarebbe stato molto meglio del secondo, "che era davvero orribile" In Escape Plan 3 - L'ultima sfida, Ray Breslin e i suoi collaboratori sono chiamati a svolgere un'indagine sulla scomparsa di una persona e scoprono che il colpevole è il figlio di uno dei suoi vecchi nemici, che ha sequestrato anche la donna di cui Ray è innamorato e la tiene rinchiusa nella cosiddetta Prigione del Diavolo, un carcere di massima sicurezza.