Sylvester Stallone: Dolph Lundgren svela lo scherzo che Sly gli ha fatto sul set del primo film de I mercenari

Dolph Lundgren, durante il tour promozionale che ha recentemente intrapreso al termine delle riprese de I mercenari 4, ha parlato per la prima volta dello scherzo, relativamente sadico, che Sylvester Stallone gli ha fatto mentre stavano girando il primo film della saga.

Lundgren, intervistato da Looper, ha raccontato la storia dello scherzo di Stallone, verificatosi nel bel mezzo delle riprese di una delle prime scene della prima pellicola del franchise. Durante la conversazione Dolph è entrato nei dettagli, spiegando di aver avuto perfino degli "istinti omicidi" a causa dello scherzo della co-star.

"Ricordo che durante le riprese del primo film, quel figlio di una buona donna me ne fece una delle sue: dovevo dire questa battuta che aveva scritto lui..." Ha esordito l'attore. "Arrivato il momento di girare la scena, dico quello che devo dire e penso sia finita lì, ma lui non è convinto e mi fa rifare la ripresa qualcosa come tipo quindici, venti volte. Mi stava facendo impazzire, ho pensato di ammazzarlo con le mie mani."

"Mi sentivo anche in imbarazzo, perché non capivo: cosa stavo sbagliando? Era una battuta facilissima. Alla fine si accontenta e tempo dopo, durante la fase di post-produzione, mi convoca nel suo ufficio per una sessione di ADR. E a quel punto mi dice: 'Ecco il ciak che ho scelto per il film'. Indovinate qual era? Il primo ciak. Quel figlio di buona donna aveva già deciso che la prima ripresa andava benissimo ma mi ha fatto ripetere quella battuta quindici volte solo per rompermi le palle!" Ha concluso la star di Rocky IV.

Dolph Lundgren e Sylvester Stallone stanno per tornare insieme sullo schermo con I mercenari 4: mentre lavorava al film, il loro collega Jason Statham ha condiviso alcune foto piuttosto toste, scattate sul set della pellicola, sul proprio profilo Instagram.