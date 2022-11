Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono più amici di quanto non si creda

Sembra proprio che l'amicizia fra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger vada oltre il passare delle epoche. A più riprese questi due attori non si sono mai risparmiati nel parlare del loro rapporto sul set e fuori, sottolineando i reciproci percorsi e tutti i punti in comune del loro carattere.

Un esempio di tutto ciò lo troviamo in una recente intervista con The Hollywood Reporter, in cui Sylvester Stallone ha parlato proprio dell'amico: "Arnold è molto saggio e ama parlare delle filosofie che lo hanno portato dove si trova attualmente. È bello parlare con un uomo che è riuscito a concretizzare i suoi pensieri, ottenendo soldi e successo", per poi sottolineare che quando stanno insieme, "Iniziamo a scherzare, ad essere pazzi e a ridere dei vecchi tempi".

"Gli ho detto: 'Siamo gli ultimi due tirannosauri rimasti. Siamo gli ultimi due mangiatori di carne e non c'è molto manzo là fuori. Quindi è meglio che ci godiamo l'un l'altro'", ha poi concluso l'attore.

Parlando della loro precedente rivalità ad Hollywood con THR, Sylvester Stallone ha accennato ad alcune voci riguardo al suo ruolo in Fermati, o mamma spara, ottenuto grazie a un inganno di Arnold Schwarzenegger, il quale avrebbe aggiunto questo flop alla sua carriera, "incastrandolo". Schwarzenegger ha confermato il tutto, rivelando che fortunatamente negli anni sono andati oltre: "In quei giorni facevamo di tutto pur di portare avanti la nostra rivalità. Fortunatamente per noi e per tutti gli altri, oggi facciamo il tifo l'uno per l'altro. Grazie a Dio."