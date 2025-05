Sydney Sweeney è una cameriera che vuole cambiare vita nel trailer di Americana

Il western moderno Americana arriverà nei cinema americani in agosto e Lionsgate ha ora condiviso il trailer del film con Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney, la protagonista di Euphoria, è la star del film Americana, di cui Lionsgate ha ora condiviso online il trailer.

Il thriller, che aveva debuttato nel 2023 al SXSW Film Festival, sarà distribuito nelle sale americane dal 22 agosto 2025.

Cosa racconterà Americana

Il film racconta quello che accade quando un manufatto di grande valore ha un impatto sulla vita di alcuni personaggi, dando vita a un western moderno. L'oggetto al centro della trama di Americana appare infatti sul mercato nero e la vita di una donna e di suo figlio si intreccia violentemente con quelle di una cameriera, di un veterano e di un corrotto mercante d'arte. Il leader di un gruppo indigeno e il suo team iniziano ad andare alla ricerca del manufatto per rientrare in possesso, causando crimini e caos.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film

Nel cast del film scritto e diretto da Tony Tost ci sono Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Halsey, Simon Rex, Eric Dane, Zahn McClarnon, Toby Huss, Gavin Maddox Bergman.

Nel team della produzione di Americana ci sono anche ason Cloth, Chris Cole, Jean-Luc De Fanti, Terry Dougas, David Gendron, Ali Jazayeri, Bavand Karim, Paris Kassidokostas-Latsis, Suraj Maraboyina, Alison-Jane Roney, Steven Thibault, e Michael R. Williams.

Sweeney, tra poche settimane sarà protagonista sugli schermi anche con Echo Valley, in arrivo il 13 giugno su Apple TV+, accanto a Julianne Moore.

La giovane attrice avrà il ruolo di Claire, una ragazza che chiede aiuto alla madre perché alle prese con una situazione drammatica che non sa come affrontare. Kate dovrà cercare di capire la verità su quanto accaduto e scoprirà fino a dove è disposta a spingersi pur di proteggere la figlia.