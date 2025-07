Sydney Sweeney diventa star delle 'meme stock' grazie alla campagna di American Eagle

Sydney Sweeney è la protagonista della nuova campagna di American Eagle, collaborando inoltre alla realizzazione di una nuova collezione di giacche e pantaloni in denim, e il suo coinvolgimento ha avuto degli effetti positivi sul valore delle azioni dell'azienda.

Il brand ha infatti registrato un positivo +4% dopo il lancio della campagna con protagonista la star di Euphoria.

L'impatto di Sydney Sweeney sulle azioni del brand

La collaborazione tra Sydney Sweeney e American Eagle ha avuto un impatto positivo dal punto di vista economico e, come riporta CNN, ha permesso di sfruttare il traino di quelli che vengono definiti 'investitori individuali ossessionati dai meme'. La categoria, negli ultimi mesi, è stata in grado di innalzare il valore di specifichi stock di azioni in breve tempo, come accaduto con GoPro, Krispy Kreme, o Kohl's. Oltre il 13% delle azioni a disposizione, infatti, è stato venduto in breve tempo e c'è una forte capacità di riconoscere il brand.

Jennifer Foyle, presidente di American Eagle, ha dichiarato: "Con Sydney Sweeney in primo piano e al centro, lei porta il fascino. Noi aggiungiamo il guardaroba senza difetti per una combinazione vincente di comodità, personalità, e un po' di malizia".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I commenti online alla campagna

Su Twitter c'è chi ha sentenziato che la giovane star, in questi mesi impegnati nelle riprese della stagione 3 di Euphoria 3, sia una 'vera icona delle meme stock', mentre un altro utente di Twitter ha sottolineato che spera che sia coinvolta in una delle aziende in cui ha investito comprato azioni. Altre persone, tuttavia, hanno sottolineato che American Eagle non dovrebbe essere considerata un'azienda che attira solamente un interesse temporaneo, essendo in borsa da molto tempo e avendo avuto risultati positivi in passato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La campagna di Sydney, che sfrutta il suo sex appeal e ironizza sull'attenzione nei confronti del suo fisico, nel frattempo è diventata virale online, scatenando anche un dibattito tra chi considera inappropriato il modo in cui l'attrice sfrutta la sua avvenenza fisica dal punto di vista commerciale e chi ricorda che sono situazioni che, da sempre, si verificano nel mondo della moda.

Le foto e i video di 'Sydney Sweeney Has Great Jeans', inoltre, secondo il responsabile di Global Data Neil Saunders, sono destinati a distinguersi e a far parlare: "I capi in jeans sono popolari attualmente, quindi investire nel marketing ha senso per American Eagle".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post