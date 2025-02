Sydney Sweeney audace sirena in bianco al Party di Armani a Berlino

Mentre il Festival di Berlino entra nel vivo, fanno girare la testa le immagini di Sydney Sweeney sul red carpet berlinese fasciata in un abito bianco per partecipare all'Armani Beauty Party.

L'attrice 27enne ha portato un po' di glamour hollywoodiano nel gelo berlinese sfoggiando un elegante abito di seta bianca senza spalline, che metteva in risalto la sua figura snella e l'ampio petto. Le sue lunghe ciocche dorate hanno rubato la scena, acconciate a onde come una star della Hollywood del passato.

Tra le altre star avvistate all'Armani beauty Party figurano Yixin Chen, Madisin Rian, Nathalie Emmanuel, Laurence Rupp, Luise von Finckh, Lorena Rae e Tim Schaecker. Ma gli occhi erano tutti puntati su Sweeney, che si è presa una breve pausa dal set dove è impegnata nella lavorazione della terza stagione di Euphoria, finalmente ripartita dopo uno iato di tre anni. I nuovi episodi dello show dovrebbero arrivare su HBO nel 2026.

Sydney Sweeney a Berlino per Armani

Il ritorno di Euphoria

Non era scontato il ritorno di Sydney Sweeney nei panni di Cassie Howard dopo la lunga pausa e dopo le critiche alle scene di sesso che la vedono protagonista, ma l'attrice è riapparsa sul set insieme a Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi. Confermato anche il ritorno di Eric Dane, Alexa Demie e Maude Apatow, con Martha Kelly e Chloe Cherry promosse a regular della serie e Colman Domingo presente in veste di guest star.

La serie drammatica per adolescenti è stata un grande successo tra fan e critici da quando è stata lanciata nel 2019 e vista la lunga pausa produttiva i fan temevano che la terza stagione sarebbe stata cancellata.

Con il suo successo, Euphoria ha rappresentato un trampolino di lancio per la carriera di diversi membri del cast, tra cui Jacob Elordi e Sydney Sweeney, che recentemente ha ammesso di amare il ruolo di adolescente problematica. L'attrice ha anche rivelato che non vedeva l'ora di fare ritorno sul set per tornare a raccontare i drammi di un gruppo di studenti delle scuole superiori che navigano in un mondo di droga, sesso, traumi e social media.