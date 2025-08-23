Sydney Sweeney risponde alle critiche sul sapone con l’acqua del bagno: “Con Jacob Elordi era diverso”

L'attrice di Euphoria replica agli attacchi ricevuti per la sua campagna con Dr. Squatch, denunciando un doppio standard: mentre l'acqua del bagno di Jacob Elordi era stata celebrata, la sua iniziativa ha scatenato polemiche soprattutto tra le ragazze.

Sydney Sweeney, star di Euphoria e Anyone But You, è tornata a far discutere per una delle sue recenti collaborazioni pubblicitarie. L'attrice ha infatti prestato la sua immagine a una campagna con il marchio Dr. Squatch, lanciando un sapone in edizione limitata realizzato con la sua presunta acqua del bagno. L'iniziativa, pensata come un'operazione di marketing ironica e provocatoria, ha però scatenato una pioggia di critiche, soprattutto da parte del pubblico femminile.

In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Sweeney ha voluto rispondere a queste polemiche, sottolineando come la sua scelta sia stata accolta in maniera ben diversa rispetto a un prodotto molto simile legato al collega e amico Jacob Elordi.

Il confronto con Jacob Elordi e la questione del doppio standard

Durante l'intervista, l'attrice ha messo in evidenza un presunto trattamento imparziale da parte del pubblico. "Sono state soprattutto le ragazze a criticare l'idea del mio sapone, mentre con Jacob tutti hanno trovato divertente la sua candela all'acqua del bagno. Ho trovato la cosa molto interessante", ha raccontato Sweeney.

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

La candela di Elordi era stata lanciata a inizio 2024, in concomitanza con l'uscita di Saltburn, film che lo vede protagonista accanto a Barry Keoghan. La scena del bagno del personaggio interpretato da Elordi aveva alimentato meme virali e discussioni social, trasformando il prodotto promozionale in un oggetto cult. Una reazione decisamente più indulgente rispetto a quella riservata alla campagna della Sweeney.

Le strategie commerciali dell'attrice e il caso Dr. Squatch

Nell'intervista, Sydney Sweeney ha parlato anche della sua visione sulle partnership pubblicitarie, rivelando di essere molto attenta nella scelta dei brand con cui collabora. Non a caso, Dr. Squatch - il marchio con cui ha lanciato il sapone controverso - è stato recentemente acquisito da Unilever, multinazionale che controlla numerosi brand internazionali.

Sydney Sweeney fasciata in un abito bianco al Party di Armani a Berlino

Sweeney, tuttavia, ha preferito non rispondere alla domanda diretta su eventuali partecipazioni finanziarie, limitandosi a dire di essere "molto strategica" quando si tratta di affiancare il suo nome a un prodotto.

Oltre al clamore suscitato dal sapone all'acqua del bagno, Sweeney è stata presa di mira anche per una pubblicità legata al marchio di abbigliamento American Eagle. In questo caso, però, l'attrice non ha ancora replicato alle osservazioni negative, scegliendo un profilo più basso rispetto alla polemica con Dr. Squatch.