Sydney Sweeney sarà protagonista e produttrice del thriller I Pretended to be a Missing Girl

Sydney Sweeney sarà la protagonista e produttrice, tramite la sua Fifty-Fifty Films, del nuovo film I Pretended to Be a Missing Girl, progetto realizzato in collaborazione con Warner Bros.

Il lungometraggio si baserà su un racconto breve scritto da Joe Cote e pubblicato online su Reddit.

I primi dettagli del film

A scrivere la sceneggiatura di I Pretended to Be a Missing Girl sarà l'esperto Eric Roth, già autore di Dune e Forrest Gump.

Il racconto segue una giovane vagabonda che decide di fingere di essere una ragazza scomparsa per derubare la famiglia, rendendosi però conto di aver compiuto un errore terribile.

Oltre a Sydney Sweeney, che avrà il ruolo principale, nel team della produzione ci saranno Roy Lee di Vertigo, Steven Schneider, Trevor Engelson e Aaron Folbe di Underground.

L'attrice, recentemente, ha lavorato come produttrice in occasione di alcuni film in cui ha recitato e che hanno ottenuto dei buoni risultati ai box office, come Tutti tranne te che ha incassato 220.3 milioni di dollari in tutto il mondo e l'horror Immaculate - La prescelta.

I prossimi film dell'attrice

Tra i prossimi progetti di Sydney ci sono The Housemaid diretto da Paul Feig, l'adattamento dell'omonimo romanzo che la vede protagonista accanto ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, e Scandalous! in cui avrà la parte di Kim Novack e che verrà realizzato da Colman Domingo, al suo debutto nel ruolo di regista, attore che recita con lei anche nella serie Euphoria.

Tra i film che arriveranno prossimamente distribuiti nelle sale ci sono poi il lungometraggio biografico dedicato alla pugile Christy Martin ed Echo Valley che vede nel cast anche Julianne Moore, Kyle MacLachlan e Domhnall Gleeson.