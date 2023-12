Sydney Sweeney: 'È un problema trovare vestiti che si adattino al mio seno'

Tutti hanno i loro problemi da affrontare, anche una star in ascesa come Sydney Sweeney. L'interprete di Euphoria ha confessato di avere difficoltà a trovare abiti che si adattino al suo seno prosperoso.

L'attrice 26enne ha rivelato a Glamour UK che si sente più a suo agio sul red carpet quando riesce a modificare i suoi vestiti per adattarli meglio alle sue forme:

"Sono sempre molto riconoscente sia a Miu Miu che ad Armani perché rifanno i vestiti per le mie tette. E molte volte, quando vedo i troll online che mi criticano, è perché si tratta di campioni".

Sydney Sweeney ha spiegato che adattarsi alle dimensioni del campione è difficile visto che non possono essere attuate modifiche e spesso è "costretta a adattarsi a qualcosa che non mi sta bene e non sembra giusto per me. Quindi ogni volta che indosso Miu Miu, Armani, o quando un marchio mi permette di ricostruire la parte di sopra o modificarla tiro un sospiro di sollievo. È allora che sembro più sicura e felice anche sul red carpet."

A partire dal 25 gennaio vedremo Sydney Sweeney e il collega Glen Powell al centro della romcom Tutti tranne te.