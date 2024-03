Sydney Sweeney, il suo nuovo film ha un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Archiviato il flop di Madame Web al box-office, Sydney Sweeney ha già la mente ai suoi prossimi impegni cinematografici, tra cui spicca Americana, film che attualmente ha un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.

Presentato in anteprima al SXSW Festival, il thriller poliziesco segue un gruppo di eroi e cattivi alla ricerca di un leggendario manufatto dei nativi americani, la preziosa camicia fantasma dei nativi americani Lakota, che si collega alla complicata storia del vecchio West.

Il manufatto è stato reso famoso dal suo ruolo nella battaglia di Wounded Knee: la tribù Lakota pensava che indossando le camicie fantasma non sarebbero stati colpiti dai proiettili sparati dai coloni bianchi. Purtroppo non funzionò come si pensava e centinaia di guerrieri Lakota furono massacrati durante la battaglia.

Il film si concentra sui cercatori della leggendaria camicia e sui motivi per cui intraprendono la loro missione, sia che si tratti di guadagno personale o del desiderio di riportarla al suo posto.

Immaculate: Sydney Sweeney al centro di una nuova anteprima del film horror

Americana, che ha un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes dopo le prime recensioni apparse online, si avvale di un cast di stelle che comprende, oltre a Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Eric Dane, Zahn McClarnon, Gavin Maddox Bergman, Simon Rex, Derek Hinkey, Toby Huss e Harriet Sansom Harris.

Il film segna il debutto come attore del cantautore Hasley, nominato ai Grammy.