Sydney Sweeney in lizza per interpretare una Jedi nel prossimo progetto di Star Wars

La Lucasfilm è intenzionata ad arruolare la star di Madame Web Sydney Sweeney per interpretare una Jedi.

Nonostante la pessima performance critica e commerciale di Madame Web, la stella di Sydney Sweeney rimane in ascesa. L'attrice di Euphoria ha impressionato in Tutti tranne te e Immaculate e ha in cantiere diversi progetti di alto profilo, tra cui il remake di Barbarella.

Per mesi si sono rincorse voci sul fatto che Sweeney potesse andare in una Galassia molto, molto lontana per un progetto di Star Wars. Ora, l'informatore MyTimeToShineH ha affermato che l'attrice è stata scelta per interpretare una Jedi.



Sydney Sweeney: "È un problema trovare vestiti che si adattino al mio seno"

In quale prossimo progetto Star Wars vedremo Sweeney?

Ci risulta difficile credere che l'attrice prenda in considerazione un ritorno alla televisione, quindi è probabile che si tratti di un ruolo cinematografico. Guardando al futuro, il sequel dei sequel guidato da Daisy Ridley, l'evento crossover di Dave Filoni e la storia del Primo Jedi (Jedi Prime) di James Mangold sono tutti in cantiere come uscite nelle sale.

Madame Web: Sydney Sweeney in una scena del film

I Mandalorian e Grogu saranno i primi, naturalmente, e si dice che anche Rogue Squadron di Patty Jenkins sia ancora in cantiere. Sweeney potrebbe rientrare in ognuna di queste storie, anche se riteniamo che il ruolo di Mara Jade - l'ex Mano dell'Imperatore e moglie di Luke Skywalker nell'Universo Espanso - sarebbe piuttosto eccitante se finalmente facesse il suo tanto atteso debutto in live-action nell'era Disney di Star Wars.

Lo scooper ribadisce anche le precedenti affermazioni secondo cui l'attrice sarebbe in trattative per interpretare un altro supereroe, riferendosi probabilmente a Blonde Phantom o a Black Cat di Spider-Man 4.

Inoltre, aggiunge che la Lucasfilm è interessata a far lavorare Tony Gilroy e Beau Willimon di Andor su altri progetti di Star Wars, una volta che la serie si concluderà con la seconda stagione l'anno prossimo. Nel frattempo Sweeney sarà la protagonista di Eden, il nuovo film di Ron Howard che verrà presentato in anteprima a Venezia a settembre.