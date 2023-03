Sweet Tooth: gli ibridi sono in pericolo nel trailer della Stagione 2 in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della Stagione 2 di Sweet Tooth, serie premiata con un Emmy Award e prodotta tra gli altri da Robert Downey Jr. I nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma digitale il prossimo 27 aprile.

La seconda stagione di Sweet Tooth segue Gus e i suoi compagni ibridi mentre cercano di sfuggire alle grinfie degli Ultimi Uomini. Christian Convery riprende il suo ruolo di Gus dalla prima stagione, ed è affiancato da Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Aliza Vellani, Naledi Murray, Neil Sandilands, Marlon Williams, Christopher Sean Cooper Jr. e Yonas Kibreab.

"So che non vedo l'ora di scoprire cosa succederà, ma spero davvero che Bobby stia bene perché è la cosa più carina del mondo, giusto? Beh, e naturalmente anche tutti gli altri ibridi. Ma per scoprirlo dovrete aspettare e guardare la seconda stagione", aveva anticipato Convery qualche mese fa.