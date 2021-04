Sweet Tooth: il teaser della serie Netflix tratta dal fumetto DC

Sweet Tooth è la nuova serie Netflix, tratta da un fumetto della DC, di cui è stato condiviso il teaser in attesa del debutto il 4 giugno.

Il video mostra la nascita del protagonista, un ibrido tra cervo ed essere umano, che è destinato a vivere un'avventura incredibile in un mondo completamente trasformato dopo un cataclisma. Il ragazzino, chiamato Sweet Tooth, troverà nuovi alleati e amici mentre va alla ricerca di risposte sul mondo che lo circonda e le proprie origini.

Christian Convery (Beautiful Boy) sarà il giovane protagonista di Sweet Tooth.

Nel cast anche Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables) e Will Forte (The Last Man on Earth). James Brolin, invece, sarà la voce narrante.

Nel team della produzione dello show ci saranno anche Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV.

Al centro degli eventi ci sarà Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.

Mickle, coinvolto anche come regista, e Schwartz saranno autori e co-showrunner, oltre a produrre lo show Sweet Tooth in collaborazione con Robert Downey Jr. e Susan Downey.