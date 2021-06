Sweet Tooth, su Netflix in streaming da oggi

Sweet Tooth è la nuova serie Netflix in arrivo da oggi 4 giugno 2021 in streaming sul portale, che introdurrà la storia al centro dell'adattamento del fumetto pubblicato a DC Comics. Tra i produttori il volto di Iron Man, Robert Downey Jr!

Al centro della storia di Sweet Tooth ci sarà Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini. Christian Convery (Beautiful Boy) è la star della serie Sweet Tooth e nel cast ci saranno anche Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables) e Will Forte (The Last Man on Earth).

Sweet Tooth: un'inquietante immagine della serie

James Brolin, invece, sarà la voce narrante. Nel team produttivo dello show invece, ci saranno anche Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV. Mickle, coinvolto anche come regista, e Schwartz saranno autori e co-showrunner, oltre a produrre lo show Sweet Tooth in collaborazione con Robert Downey Jr. e Susan Downey. Tra le prossime produzioni di "Tony Stark" c'è l'atteso A Head Full of Ghosts, prossima inquietante pellicola di Scott Cooper, regista degli acclamati Black Mass - L'ultimo gangster, Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace e Crazy Heart.

Sweet Tooth è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.