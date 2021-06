Netflix, giugno 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a giugno 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla seconda parte di Lupin, alla quarta stagione di Elite, la serie spagnola ambientata nel liceo di Las Encinas. Non mancano poi film come il thriller Awake e Selva Trágica, presentato a Venezia 77.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

(stagione 2) disponibile dal 3 giugno 2021 - nuova stagione del teen drama italiano basata sul romanzo Tre metri sopra il cielo. Sweet Tooth (stagione 1) - disponibile dal 4 giugno 2021 - Una rischiosa avventura in un mondo postapocalittico, in cui un bambino metà umano e metà cervo cerca di ripartire da zero.

(Parte 2) - disponibile dal 11 giugno 2021 - Seconda parte della rilettura moderna del classico di Maurice Leblanc Elite Storie Brevi: Guzmán Caye Rebe - disponibile dal 14 giugno 2021 - Rebe organizza una piccola festa di inaugurazione della casa per i suoi amici, ma le cose prendono una brutta piega.

(stagione 2) - disponibile dal 24 giugno 2021 - Nel Giappone degli anni '80 Toru Muranishi ha rivoluzionato il settore. Sex/Life (stagione 1) - disponibile dal 25 giugno 2021 - Una moglie vede scontrarsi i suoi audaci trascorsi quando ricompare un ex ribelle che non riesce a dimenticare.

Film su Netflix

Il catalogo di giugno della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo Dancing Queens, ambientato in un club drag in difficoltà, La casa de las flores, film che segue l'omonima serie televisiva spagnola e Il Corriere - The Mule, diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Film Originali Netflix

Carnaval - disponibile dal 2 giugno 2021 - Una influencer parte per Bahia durante il Carnevale e scoprirà che la vita non è fatta solo di like.

- disponibile dal 23 giugno 2021 - I fratelli De La Mora vogliono irrompere nella vecchia casa per recuperare un tesoro nascosto. America: Il film - disponibile dal 30 giugno 2021 - George Washington attacca gli inglesi in un'irriverente interpretazione della Rivoluzione americana.

Film

Delitto Alla Casa Bianca - disponibile dal 1 giugno - L'investigatore Harlan Regis viene chiamato ad indagare sull'omicidio di una ragazza dentro la Casa Bianca.

- disponibile dal 1 giugno - 4 amiche decidono di compiere un viaggio a New Orleans, dove si svolge l'Essence Music Festival The LEGO Movie 2: Una nuova avventura - disponibile dal 13 giugno 2021 - Le avventure del Mastro Costruttore Emmet continuano!

- disponibile dal 15 giugno 2021 - Storia d'amore tra una giovane antropologa e un musicista. Il Corriere The Mule - disponibile dal 13 giugno - Earl Stone, orticoltore novantenne, trasporta droga attraverso il confine del Messico per il Cartello di Sinaloa.

Documentari e Reality su Netflix

Documentari e Reality Originali Netflix

Headspace: Rilassare la mente - disponibile dal 15 giugno 2021 - Con questo speciale interattivo puoi personalizzare l'esperienza per meditare o dormire

Anime