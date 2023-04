Sweet Tooth 2: il nuovo trailer anticipa i nuovi problemi di Gus

La stagione 2 di Sweet Tooth arriverà sugli schermi di Netflix e nel nuovo trailer si assiste ai nuovi problemi e ostacoli che dovranno affrontare Gus e i suoi amici.

Nel video i giovani ibridi sono stati infatti presi da un gruppo che li vuole usare per alcuni esperimenti, ma sono pronti a lottare per sopravvivere.

La seconda stagione della serie Sweet Tooth mostrerà Gus e i suoi compagni ibridi mentre cercano di fuggire dopo essere stati catturati dagli Ultimi Uomini.

Christian Convery riprende il ruolo del protagonista ed è affiancato da Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Aliza Vellani, Naledi Murray, Neil Sandilands, Marlon Williams, Christopher Sean Cooper Jr. e Yonas Kibreab.

Christian Convery (Beautiful Boy) è il protagonista della serie e nel cast ci saranno anche Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables) e Will Forte (The Last Man on Earth). James Brolin, invece, è la voce narrante.

Nel team produttivo dello show ci sono, oltre a Robert Downey Jr. e sua moglie Susan, Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV.

Sweet Tooth, la recensione: una fiaba post-apocalittica che coinvolge e scalda il cuore

Al centro della storia di Sweet Tooth c'è Gus, per metà cervo e per metà ragazzo, che lascia la sua casa nella foresta scoprendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico. Il protagonista unisce quindi le forze con una bizzarra famiglia di umani e ibridi alla ricerca di risposte riguardanti questo nuovo mondo e il mistero legato alle proprie origini.