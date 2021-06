Sweet November - Dolce novembre: il film con Keanu Reeves e Charlize Theron stasera su La5

Keanu Reeves e Charlize Theron terranno compagnia al pubblico, stasera su La5 dalle 21:15, con Sweet November - Dolce novembre, il dramma sentimentale diretto da Pat O'Connor nel 2001.

La locandina di Sweet November - Dolce novembre

Uno schermo televisivo non basta per Nelson Moss (Keanu Reeves), lui ne guarda dieci alla volta. È un direttore pubblicitario nato per il potere, che sfreccia attraverso la vita a tutta velocità. Nelson non riesce a immaginare per sè un'esistenza diversa da quella che vive. Ma l'effervescente ed eccentrica Sara Denver (Charlize Theron) ha un obiettivo ambizioso...

Secondo i suoi piani, Nelson dovrebbe essere l'ultimo arrivato di una schiera di uomini facenti parte del suo progetto di riabilitazione. Ogni mese condivide il suo cuore ed il suo appartamento con un uomo problematico. Nessuna aspettativa, nessuna pressione, nessun legame. Nessun innamoramento...

Per quanto ambizioso, però, il piano di Sara non ha fatto i conti con il destino.

Remake di Dolce novembre, dramma romantico del 1968, il film è stato anche inserito in The Official Razzie Movie Guide tra i 100 peggiori film più piacevoli da guardare.