Sweeney Todd, Helena Bonham Carter: "Io e Tim Burton litigavamo tutto il tempo durante le riprese del film"

Helena Bonham Carter ha riflettuto sul periodo in cui ha lavorato sia con Johnny Depp che con il suo ex compagno Tim Burton nel film Sweeney Todd nel 2007.

Johnny Depp ha collaborato con Helena Bonham Carter nel film di Tim Burton Sweeney Todd. Una scena ha richiesto alla Carter di avvicinarsi un po' troppo alla sua co-star. E la cosa sembrava infastidire l'attrice più di quanto non infastidisse Burton, che allora era il suo compagno.

La Carter ha interpretato la complice di Depp in Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street. Sebbene Carter e Burton fossero fidanzati all'epoca, Burton era scettico sull'opportunità di inserire la moglie nel film. Sweeney Todd era un musical dark e Burton non era convinto che la Carter avesse la voce adatta per interpretare le melodie del suo personaggio. Tuttavia, diede alla moglie un'opportunità come avrebbe fatto con qualsiasi altro attore, rifiutando un trattamento speciale.

"Mi ha detto: 'Sembri adatta, ma non abbiamo idea se tu sappia cantare'", ha ricordato la star di Harry Potter a IGN. "Così ho pensato: 'Beh, cercherò di imparare' e ho preso lezioni di canto, dovevo essere più che eccellente ovviamente. Non vorrei che la gente dicesse che ho ottenuto un ruolo nel suo film solo perché sono andata a letto con lui. Alla fine Sondheim ha detto che ero a posto... e di sicuro non sono andata a letto con lui!".

I problemi della coppia sul set

Dopo aver dimostrato di essere la scelta giusta per il ruolo, la Carter ha dovuto fare di più di un semplice duetto con Depp. La collaborazione tra Carter e Depp nel film avrebbe avuto un approccio romantico, e lei ha confidato di non essersi sentita a disagio. Anche se, col senno di poi, ha trovato l'idea un po' strana.

poster di Sweeney Todd con i 'diabolici' Depp e Carter

"Forse avrei dovuto sentirmi a disagio? No... Il fatto di essere pagata dal mio fidanzato per corteggiare il suo migliore amico è stata una situazione strana, ma non me ne sono preoccupata", ha detto.

Gli animi non potevano non accendersi tra il regista di Batman e la Carter sul set. Secondo l'attrice, è stata la prima volta che la coppia ha avuto una vera discussione. "Io non avevo mai cantato prima, lui non aveva mai fatto un musical... ed è un classico sfogare il tuo stress con la persona che conosci meglio. Diciamo che non siamo andati molto d'accordo", ha detto Carter al podcast Grounded with Louis Theroux. "Incredibilmente sono rimasta incinta, ma non parliamo di questo".

Helena Bonham Carter in una scena del film Sweeney Todd

Carter ha trovato il modo di aggirare la tensione rivolgendosi a Depp, che ha fatto da mediatore tra i due. "Johnny è stato messo in mezzo", ha detto. "Alla fine ho capito che non avrei dovuto avere nessuna buona idea. Se avevo una buona idea dovevo darla a Johnny. Se la davo a Johnny, Johnny ne parlava a Tim e allora era un'idea meravigliosa. Se l'avessi menzionata io sarebbe stata un'idea assolutamente schifosa. Ci siamo fatti strada così".

Nonostante i loro battibecchi, Burton e Carter andarono abbastanza d'accordo da lavorare insieme parecchie volte. Alice in Wonderland e Dark Shadows sono solo alcune delle loro numerose collaborazioni e i due hanno imparato molto l'uno dall'altra. A detta dell'attrice, lui le ha insegnato molto sulla recitazione e lei lo ha aiutato a uscire un po' dal guscio della timidezza.