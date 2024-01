Swamp Thing, James Gunn: 'Guillermo del Toro non ha mai espresso interesse nel dirigere il film'

Guillermo del Toro ha spesso parlato del suo amore per Swamp Thing, ma secondo James Gunn non avrebbe mai espresso interesse nella regia del film DC in arrivo.

Sarà James Mangold a occuparsi della regia del reboot di Swamp Thing, uno dei progetti di punta del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. E proprio James Gunn ha specificato che, nonostante l'amore dichiarato per il personaggio, Guillermo del Toro non sarebbe mai stato in lizza per dirigere visto il progetto visto che non avrebbe espresso pubblicamente il suo interesse.

Per fare chiarezza sulla posizione di del Toro, James Gunn ha toccato l'argomento su Threads in risposta alla domanda di un fan spiegando che, nonostante conosca abbastanza bene il regista messicano, non è stato mai contattato per avere informazioni sulla possibilità di unirsi al progetto.

Swamp Thing, James Mangold: "Sarà un horror gotico standalone, non lo vedo come un franchise"

Come sarà il nuovo Swamp Thing?

A James Mangold è stato chiesto dei suoi piani per Swamp Thing durante un'intervista lo scorso giugno e, sebbene esitasse a discutere il film in dettaglio, ha rivelato il motivo che lo ha spinto ad accettare il progetto:

"Non appena ho saputo che James Gunn avrebbe preso il comando della DC, l'ho vista come un'opportunità per rendermi disponibile."

Mangold ha anche detto che la sua interpretazione del classico personaggio della DC Comics sarà ispirata da Frankenstein, e sebbene Gunn abbia precedentemente affermato che il film "indagherà sulle origini oscure di Swamp Thing con una storia molto più terrificante", il rating R non è l'obiettivo dichiarato. Almeno per adesso.