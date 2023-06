Swamp Thing: Bill Skarsgard sarà il protagonista?

Una voce recente voleva l'interprete di It e John Wick Bill Skarsgård prossimo a unirsi al DC Universe in un ruolo misterioso. In molti scommettevano il suo possibile ingaggio nei panni del Joker o perfino del nuovo Batman di The Brave and the Bold, ma un nuovo rumor avrebbe rivelato il ruolo che dovrebbe ricoprire: Swamp Thing.

La voce arriva dallo scooper Jeff Sneider di The Hot Mic e naturalmente è priva di conferma ufficiale. Non sappiamo se Bill Skarsgård sia effettivamente in trattative per la parte, ma parlare di casting sembra prematuro visto che il regista James Mangold, oltre ad avere in uscita Indiana Jones e il Quadrante del Destino, è impegnato nello sviluppo del suo film biografico su Bob Dylan con Timothée Chalamet.

Swamp Thing, la recensione: su Amazon la DC Comics si tinge di horror

Che cosa sappiamo su Swamp Thing?

Uno dei progetti del nuovo DCu annunciati da James Gunn, per adesso non sappiamo molto sulla nuova versione live-action di Swamp Thing. Pare che il film "indagherà sulle origini oscure di Swamp Thing". Gunn ha anche confermato che sarà "ben più terrificante del passato, ma comunque lo vedremo interagire con gli altri personaggi".

Nel 1982 uscì nelle sale un film ispirato a Swamp Thing diretto da Wes Craven con Ray Wise nei panni di Alec Holland, mentre nel 1989 uscì il sequel. Ci fu anche una serie TV durata tre stagioni su USA Network e una serie animata su Fox Kids.

Un'altra serie TV in live action su Swamp Thing è poi uscita nel 2019 sul servizio di streaming DC Universe, cancellata immediatamente dopo l'episodio pilota per divergenze creative. La serie composta da soli 10 episodi è poi approdata sulla CW nel 2020.