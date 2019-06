Swamp Thing: cancellata la serie DC Universe dopo una sola stagione!

Swamp Thing, la serie che ha debuttato il 31 maggio su DC Universe, è stata cancellata dopo una sola stagione.

Il progetto si basava sui personaggi creati da Len Wein e Bernie Wrightson ed era stata prodotta da Atomic Monster in collaborazione con Warner Bros. Television.

Il progetto Swamp Thing era apparso già in crisi nel mese di aprile, quando il numero di episodi da produrre era sceso a quota 10 rispetto ai 13 inizialmente annunciati. La cancellazione è ora giunta dopo la messa in onda della prima puntata, anche se in streaming verranno proposte anche le rimanenti nove.

Lo show era stato scritto da Mark Verheiden e Gary Dauberman e raccontava la storia della ricercatrice Abby Arcane, ruolo affidato a Crystal Reed, che ritorna nella città di Houma, Louisiana, per indagare su un virus mortale, compiendo delle incredibili scoperte con lo scienziato Alec Holland (Andy Bean), coinvolto in una tragedia. La palude di Houma possiede però delle incredibili proprietà e Abby scopre l'esistenza di segreti mistici, alcuni terribili e altri meravigliosi.

Nel cast c'erano anche Virginia Madsen, Henderson Wade, Maria Sten, Jeryl Prescott e Will Patton.

