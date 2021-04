Svegliati amore mio: dopo l'intervento di Sabrina Ferilli la ArcelorMittal riassume l'operaio licenziato?

Grazie a Sabrina Ferilli la ArcelorMittal potrebbe riassumere l'operaio licenziato, reo di aver invitato i suoi amici di Facebook a seguire la fiction Svegliati amore mio.

La miniserie di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, terminata lo scorso 7 aprile, è basata su una storia vera: la protagonista interpreta da Sabrina Ferilli scopre che la malattia della figlia, la leucemia, potrebbe essere causata dalle polveri sottili emesse dall'acciaieria cittadina.

Anche se Svegliati Amore Mio è ambientata a in una località non specificata, le analogie con Taranto e le acciaierie ArcelorMittal (ex Ilva), sono sembrate evidenti. Alcuni operai dell'acciaieria nei giorni scorsi hanno condiviso un post su Facebook invitando i loro contatti a vedere la fiction, subito dopo è arrivata per loro la sospensione dal lavoro e per uno, Riccardo Cristello, il licenziamento.

La prima a schierarsi al fianco di Riccardo è stata Sabrina Ferilli che si è offerta di pagargli lo stipendio, l'attore Michele Riondino, tarantino, si è offerto di pagare le spese legali all'operaio, il caso è stato trattato anche da Le Iene, come potete vedere in questo video.

La mobilitazione del mondo dello spettacolo, unita a quella del sindacato, sembra abbia dato i suoi frutti: la ArcelorMittal in queste ore ha assicurato la sua disponibilità ad un confronto con Riccardo Cristello e anche alla revoca del licenziamento, come è avvenuto con l'altro collega dell'operaio.