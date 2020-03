Suspiria, su Netflix in streaming da oggi

Suspiria arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo uno dei film più iconici della filmografia di genere in Italia. Diretto da Dario Argento nel 1977, Suspiria vede protagoniste Jessica Harpet e Alida Valli oltre a Stefania Casini e Flavio Bucci.

Suspiria è il primo capitolo ideale della cosiddetta trilogia delle Tre Madri, che comprende altri due titoli, Inferno e La Terza Madre. Il film vede protagonista un'incantevole Jessica Harper nel ruolo di una ragazza americana che si reca a Friburgo per frequentare una celebre scuola di danza. La sera del suo arrivo però, accade qualcosa di spaventoso.

Jessica Harper nel finale di Suspiria

Il film è stato un grandissimo successo di Dario Argento, all'epoca un giovane Stephen King ne parlò nel suo saggio Danse Macabre e il magazine Empire lo ha annoverato tra i 100 migliori film horror, unico film italiano presente in graduatoria. La pellicola ha ispirato, poi, un remake concettuale, diretto da Luca Guadagnino nel 2018, che non ha trovato grande apprezzamento nel regista romano, che ha dichiarato: "Non mi ha entusiasmato, ha tradito un po' lo spirito del film originale. C'è poca paura, non c'è musica. Non sono un professore, ma il film non mi ha soddisfatto. Insomma, così così. Il film è raffinato, come Guadagnino, che è una persona fine. Guadagnino fa bei tavoli, belle tende, bei piatti, tutto bello."

Suspiria, 15 segreti che (forse) non sapete sul film di Dario Argento

Suspiria è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.