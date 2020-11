Suspiria: omaggio a Daria Nicolodi stasera su Rai Movie con il film scritto con Dario Argento

Va in onda stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), dalle 23:10, l'omaggio a Daria Nicolodi, che comincia con Suspiria, il celebre film horror che scrisse, nel 1977, con l'allora compagno Dario Argento.

Ispirato al romanzo Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey, Suspiria è considerato uno dei capolavori della filmografia di Argento, e fu scritto in collaborazione con Daria Nicolodi, che nel film interpretò un piccolissimo ruolo non accreditato nei titoli e che era all'epoca, da circa tre anni, sua compagna anche nella vita privata, mamma della seconda figlia di Dario, Asia Argento.

La giovane americana Suzy (Jessica Harper)giunge in Germania per iscriversi ad una famosa scuola di danza. La sera del suo arrivo però, sotto una pioggia implacabile, accade qualcosa di strano...

Il ricordo di Daria Nicolodi proseguirà su Rai Movie per tutta la notte. All'1:00 andrà in onda La proprietà non è più un furto di Elio Petri, il film che diede alla Nicolodi il grande successo in un ruolo insolito accanto a Flavio Bucci, Ugo Tognazzi e Gigi Proietti. A seguire Sogni e Bisogni - Il Ritorno di Guerriero, il secondo episodio della serie tv diretta da Sergio Citti in cui l'attrice recita accanto alla figlia Asia Argento.