Superman: Zack Snyder non vuole ancora dire la sua sul nuovo costume di David Corenswet

James Gunn sta riavviando l'Universo DC con il prossimo Superman, che vedrà David Corenswet nel ruolo del famoso supereroe. Parlando della nuova versione di Superman, il regista veterano del supereroe Zack Snyder non ha ancora espresso la sua opinione sul nuovo costume di Superman.

Parlando con The Hollywood Handle per promuovere il director's cut R-rated dei suoi film di Rebel Moon, Snyder ha anche accennato brevemente al prossimo Superman. Il regista, che ha diretto diversi film del DCEU prima che James Gunn ne prendesse il posto, ha già rivelato di essere "eccitato" per la versione di Gunn e lo ha ribadito nella sua nuova intervista.

Zack Snyder annuncia un nuovo film senza effetti visivi

Cosa ha detto Snyder del nuovo Superman

Mentre il suo collaboratore di lunga data Clay Staub ha criticato la rivelazione del costume di Superman all'inizio di maggio, Snyder non ha fatto altro che sostenere la nuova versione. Parlando del nuovo costume dell'Uomo del domani di David Corenswet, il regista non è stato molto propenso a condividere il giudizio. "Lo dico: vediamolo nel film", ha risposto Snyder. "Sono interessato a vedere come funziona, sapete, come narrazione. Sì. Ma sono eccitato. Non vedo l'ora di vederlo ma voglio aspettare per dare un giudizio".

Un'immagine di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Snyder ha diretto diversi film di supereroi e la sua versione aveva Henry Cavill come Clark Kent/Superman. Ha diretto L'uomo d'acciaio del 2013, Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, Justice League del 2017 e Zack Snyder's Justice League del 2021. Dopo l'ultimo film, Snyder ha abbandonato il suo lavoro alla DC e ha diretto Army of the Dead del 2021 e, più recentemente, le due space opera Rebel Moon.

Il film Superman di James Gunn è a meno di un anno dall'uscita nelle sale e il regista ha recentemente rivelato un interessante aggiornamento. Sui social media, Gunn ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese di Superman dopo l'inizio della produzione a fine febbraio. Il film, che vedrà anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, ha iniziato la produzione in Norvegia ed è proseguita ad Atlanta, Cleveland e Cincinnati.

Superman introdurrà il nuovo Universo DC e presenterà molti supereroi famosi come Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion), Metamorpho (Anthony Carrigan) e Supergirl (Milly Alcock).