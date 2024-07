Superman: Will Reeve parla del cameo realizzato per il film di James Gunn

Will Reeve, figlio dell'icona del cinema Christopher Reeve, ha parlato del cameo effettuato per il film Superman, scritto e diretto da James Gunn.

Il conduttore ha rivelato come è stato coinvolto nel progetto che riporterà sul grande schermo la storia di Clark Kent, l'iconico ruolo che ha interpretato suo padre.

Il coinvolgimento del reporter

Parlando ai microfoni di TMZ, Will Reeve ha dichiarato: "Conosco le persone che stanno realizzando il film e sono stati così gentili nei miei confronti e quelli della mia famiglia. E avevo un giorno libero, quindi siamo riusciti a farlo".

Secondo le indiscrezioni il ruolo che gli è stato affidato in Superman sarà quello di un reporter televisivo, in linea con il suo lavoro come corrispondente di ABC News. Reeve ha poi aggiunto: "Non so cosa ho il permesso di dire, ma è stata un'esperienza realmente grandiosa. Sono stati super amichevoli, è stato veloce e facile...".

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Will ha inoltre ammesso: "Ero in realtà più nervoso nel farlo rispetto a ogni volta che sono in tv per il mio lavoro normale perché ci sono così tante persone in giro e dovevo ricordarmi una battuta, ma lo ero comunque!".

Il prossimo film della DC

Superman, scritto e diretto da Gunn, arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Nell'iconico ruolo di Clark Kent ci sarà l'attore David Corenswet, Rachel Brosnahan avrà il ruolo di Lois Lane, mentre Nicholas Hoult ha la parte del villain Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Skyler Gisondo, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Wendell Pierce e Beck Bennett.

In Superman si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.