Superman: Wendell Pierce interpreterà Perry White nel film di James Gunn

Nel cast del film Superman, scritto e diretto da James Gunn, ci sarà anche Wendell Pierce, con la parte di Perry White.

L'attore, famoso per aver recitato in The Wire e recentemente in Jack Ryan, è il più recente arrivo confermato tra gli interpreti, a poche ore dall'inizio delle riprese.

Il personaggio affidato a Pierce

Jack Ryan 4: Wendell Pierce in una scena dell'ultima stagione della serie

Il protagonista di Superman sarà David Corenswet nella parte di Clark Kent, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, reporter del Daily Planet di cui Perry White è il direttore.

Il personaggio affidato a Wendell Pierce è stato introdotto negli anni '40 nelle avventure radiofoniche del supereroe. Perry è il capo di Clark e Lois e, in passato, è stato interpretato da Jackie Cooper, Frank Langella e Laurence Fishburne.

Gli interpreti del film

Nel cast di Superman ci saranno anche Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Skyler Gisondo che sarà Jimmy Olsen, Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, Edi Gathegi che sarà Mister Terrific, Terence Rosemore con la parte di Otis, Anthony Carrigan che interpreta Metamorpho, Isabela Merced che avrà il ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion che sarà Guy Gardner, e Maria Gabriela de Faria con il ruolo di The Engineer.

Il film scritto, diretto e prodotto da James Gunn arriverà nei cinema l'11 luglio 2025.