Superman è in trappola nelle nuove foto dal set che contengono un potenziale spoiler

Sono ancora in corso a Cleveland le riprese di Superman, il film che lancerà il DC Universe di James Gunn al cinema l'anno prossimo, con le nuove foto dal set che svelano una nuova minaccia per l'Uomo d'Acciaio.

Le foto in questione continuano a trapelare dal web, poiché si stanno attualmente svolgendo le riprese in esterni, quindi soggette agli occhi indiscreti dei passanti e degli abitanti del luogo. Il regista ha assicurato che nel corso delle riprese non verranno mostrati spoiler, ma le ultime immagini potrebbero averlo smentito.

Nelle foto che potete vedere di seguito, sembra che il Superman di David Corenswet sia stato temporaneamente messo fuori gioco dopo essere rimasto intrappolato fino al collo in un grande cratere nel terreno riempito di macerie.

È il risultato di una battaglia contro un nemico altrettanto potente? Non c'è alcuna traccia del villain che era stato avvistato nei primi scatti sul set, ma al suo posto possiamo dare finalmente un primo sguardo a Krypto... o almeno, a un cane vestito da Krypto!

Sappiamo che il super-cane sarà realizzato tramite CGI per alcune scene, ma è possibile che Gunn abbia anche un cane vero a disposizione come controfigura. D'altra parte, potrebbe anche trattarsi di un cane a caso che un fan ha vestito da Krypto e portato sul set.

Superman debutterà nelle sale di tutto il mondo l'11 luglio 2025 e sarà il primo film del DC Universe ad arrivare al cinema, subito dopo l'esordio del nuovo universo cinematografico di James Gunn su Max con Creature Commandos (in arrivo a dicembre).