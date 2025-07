Superman: una teoria sul finale potrebbe confermare l'arrivo di un personaggio Bizzarro

La battaglia finale di Superman ha spinto i fan a formulare ipotesi su cosa accadrà con la versione DCU di Ultraman nei film futuri. Ultraman è entrato in questo film come uno dei personaggi più misteriosi della nuova DC, sconfiggendo più volte l'Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet nelle immagini mostrate prima dell'uscita del film. Ora che la storia è stata rivelata al mondo, gli spettatori attendono con impazienza di vedere quale sarà il futuro di questo personaggio.

Nello scontro finale del film di James Gunn, Ultraman si è rivelato essere un clone di Superman creato da Lex Luthor (una teoria che Gunn aveva precedentemente smentito). Concludendosi con un epico scontro tra il metaumano più forte della DCU e il suo doppelganger, Clark Kent ha dovuto anche preoccuparsi di un buco nero che si stava formando nel mezzo di Metropolis e minacciava la città.

Il finale di Superman ha gettato le basi per il futuro

Superman: David Corenswet in una foto del film

La lotta vista nel finale di Superman si è conclusa con Clark Kent che ha gettato Ultraman nel buco nero per allontanarlo dalla Terra, liberando il pianeta da quel pericolo prima che Mister Terrific, interpretato da Edi Gathegi, chiudesse la frattura nello spazio. Tuttavia, questo potrebbe portare Ultraman a trasformarsi in un personaggio selvaggio uscito direttamente dalle pagine della DC Comics: Bizarro Superman.

I fan hanno ipotizzato che il buco nero alla fine del film potrebbe rivelarsi come Bizarro World, dove la vita funziona in modo esattamente opposto a come funziona sulla Terra. Questo pianeta è governato dal Codice Bizarro, che stabilisce che i suoi cittadini vivano la vita nel modo più imperfetto possibile.

Questo sta portando i fan a credere che Ultraman diventerà alla fine la versione DCU di Bizarro Superman, una teoria che ha una certa credibilità. Alcuni elementi di Bizarro sono già presenti nel personaggio, tra cui il fatto che sia un clone e una versione più stupida di Superman, che potrebbe essere ulteriormente accentuata nei film futuri.

Quando debutterà potremmo vedere Bizarro Superman?

Superman: lo scontro con Ultraman in un'immagine

Per chi spera di vedere la versione DCU di Bizarro Superman, potrebbe non arrivare molto presto. James Gunn ha chiarito che i film non ottengono il via libera per la produzione senza una sceneggiatura completa, e per il momento è relativamente selettivo riguardo alle storie che inserisce nella trama.

Tuttavia, David Corenswet ha recentemente rivelato di avere un contratto con la DC Studios per un secondo film solista su Superman, indicando che è pronto a impegnarsi a lungo con questo personaggio. Anche se non ha specificato la durata dell'accordo, ciò conferma che la DC Studios intende dare a questo eroe una lunga carriera sul grande schermo sotto la supervisione di James Gunn.

Sulla base dei primi dati al botteghino, Superman ha riscosso un successo immediato, anche se è nelle sale solo da pochi giorni. Ha registrato il più alto incasso nella serata di anteprima nazionale di qualsiasi film diretto da James Gunn, e le prime previsioni indicano che potrebbe incassare tra i 120 e i 170 milioni di dollari nel suo primo weekend.

Vedere Bizarro Superman prendere vita alla fine sembra quasi scontato. L'unica domanda è quanto tempo ci vorrà prima che Corenswet indossi il costume dell'Uomo d'Acciaio per la sua seconda apparizione.