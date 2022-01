Superman: lo showrunner di Daredevil vorrebbe realizzare un film con Henry Cavill

Henry Cavill sembra ormai destinato a non riprendere il suo ruolo di Superman dopo i film diretti da Zack Snyder, ma lo showrunner della serie Daredevil ha ora svelato che sarebbe felice di realizzare un lungometraggio con al centro il supereroe permettendo alla star di britannica di indossare nuovamente l'iconico costume.

Clark Kent è apparso per l'ultima volta sul grande schermo in occasione di Justice League, progetto completato da Joss Whedon e successivamente riproposto in streaming nella versione originale da Zack Snyder.

Steven S. DeKnight, che si è occupato per il piccolo schermo dell'apprezzata serie Daredevil, ha risposto su Twitter a un commento di un fan che sosteneva sarebbe bello vederlo alla guida di un progetto dedicato a Superman.

Lo sceneggiatore, regista e produttore ha poi chiarito che se mai avesse la possibilità di lavorare a un film della Warner dedicato alle avventure del supereroe vorrebbe che Clark Kent fosse interpratato da Henry Cavill.

La star di The Witcher, tuttavia, non sembra attualmente coinvolta nei progetti dello studio tratto dai fumetti della DC. In fase di sviluppo c'è infatti un film prodotto da Bad Robot scritto da Ta-Nehisi Coates e una miniserie che verrà prodotta (e forse interpretata) da Michael B. Jordan.