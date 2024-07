Superman, la reazione di James Gunn alle foto leak che circolano in rete: "Ce lo aspettavamo"

Il Superman di James Gunn è in fase di produzione e nelle ultime settimane numerosissime immagini dal set sono state condivise sui social media. Anche se questo può essere spesso molto frustrante per i registi, Gunn era preparato e lo aveva previsto prima dell'inizio delle riprese.

Intervenuto sui social, Gunn è stato interpellato da un fan in merito alle nuove voci secondo cui Milly Alcock sarebbe arrivata sul set a Cleveland, Ohio, per girare un cameo a sorpresa nei panni di Supergirl.

Gunn ha chiaramente smentito la voce, affermando che l'attrice non è mai stata in città "a meno che non sia in vacanza lì e non glielo abbia ancora detto". Gli è stato poi chiesto cosa ne pensasse dell'afflusso di foto trapelate sul set di Superman, e il regista ha risposto: "Me lo aspettavo".

Superman: Legacy, una foto del cast

Le foto di Superman hanno spoilerato tutto?

Non sembra che Gunn sia rimasto molto infastidito dalla diffusione delle immagini, forse ritenendo che fosse inevitabile dato che alcune parti della produzione si sarebbero svolte in una grande città come Cleveland. Tuttavia, il fatto di saperlo già in anticipo gli ha anche permesso di evitare che qualcosa di troppo importante venisse spoilerata.

Superman, ecco il nuovo Lex Luthor di Nicholas Hoult nelle foto dal set

Quando un altro fan gli ha chiesto se le immagini avessero rovinato qualche punto importante della trama, Gunn ha risposto: "Neanche un po'. Non girerei mai qualcosa che sia un grosso spoiler all'aperto, in mezzo alla città".

Sebbene non sia stato spoilerato nulla di importante in termini di trama, le foto trapelate hanno già rivelato alcune sorprese. Non era stato annunciato pubblicamente che Frank Grillo sarebbe apparso in Superman nei panni di Rick Flag Sr., il personaggio che interpreterà in Creature Commandos e Peacemaker. Tuttavia, l'attore è stato visto mentre girava una scena con David Corenswet in alcune recenti immagini del set.