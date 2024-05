La star di The Boys Antony Starr sarà Booster Gold nel DCU?: "Non so, ma Patriota farebbe il culo a Superman"

Antony Starr, star di The Boys, ha risposto alle recenti speculazioni che lo vedono in lizza per interpretare Booster Gold nel DCU e ha fatto dei pronostici sull'ipotetico scontro tra Patriota e Superman.

Antony Starr ha avuto un grande impatto nel ruolo del super psicotico Patriota nel corso di tre stagioni dell'adattamento di The Boys di Prime Video, ma c'è la possibilità che prima o poi possa vestire i panni di un supereroe più convenzionale?

Una recente voce di corridoio ha affermato che il ruolo del protagonista della futura serie in programma di Max, Booster Gold, è già stato assegnato e quando i fan hanno notato che Starr e il co-CEO dei DC Studios James Gunn hanno iniziato a seguirsi su Instagram, sono aumentate le speculazioni sul fatto che l'attore australiano potrebbe essere stato scritturato per il ruolo di Michael Jon Carter.

Perché proprio questo personaggio e non un altro ruolo del DCU? Beh, Booster è biondo e Starr... interpreta un ragazzo biondo in The Boys. In ogni caso, non sembra che gli investigatori dei social media siano arrivati a qualcosa - non che Starr confermerebbe se lo avessero fatto!

La risposta di Antony Starr

"Io e James giochiamo solo a golf", ha detto Starr a ComicBook quando gli è stato chiesto dei rumor. "Non vedo l'ora di vedere cosa farà con l'Universo DC. Penso che sia un regista, un produttore e un talento fenomenale. È uno dei più grandi marchi del settore, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ha in pentola". Anche se ci fosse qualcosa di vero, Starr difficilmente lo ammetterà, ma sembra che per il momento sia contento di continuare a interpretare Patriota.

In un'intervista separata con Screen Rant, Starr si è espresso su un'ipotetica battaglia tra Patriota e Superman. Nonostante i due personaggi abbiano dei poteri molto simili, Starr ritiene che il leader senza scrupoli dei Sette avrebbe un netto vantaggio. "Ecco perché Patriota farebbe il culo a Superman. Non c'è il fattore kryptonite e Patriota fa il gioco sporco. È il tipo che fa: 'Oh, mi hai fregato!' quando va al tappeto e poi si rialza e ti butta la sabbia negli occhi. Lui gioca sporco, mentre Superman dice sempre: 'Oh, non lo farei mai. Oh, ci sono bambini innocenti che potrebbero farsi male'. John si fa scudo umano con i bambini".