Superman: Pruitt Taylor Vince sembra interpreterà Jonathan Kent nel film

Nel cast di Superman, il film diretto da James Gunn tratto dai fumetti della DC, sembra ci sia anche Pruitt Taylor Vince con il ruolo di Jonathan Kent.

Il sito The Wrap ha infatti pubblicato l'indiscrezione legata alla presenza dell'attore tra gli interpreti del progetto con star David Corenswet nella parte del supereroe.

L'attore che interpreterà il padre dell'eroe

Pruitt Taylor Vince è famoso per aver recitato in numerosi progetti televisivi come Stranger Things, Heroes: Reborn, The Walking Dead e Agents of S.H.I.E.L.D.. L'attore avrà in Superman il ruolo del padre adottivo di Clark Kent.

Jonathan Kent è stato creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1939, tra le pagine dei fumetti, ed è un agricoltore che vive con la moglie nella sua fattoria nella città di Smallville, in Kansas. Insieme a Martha adotta Kal-El quando arriva sulla Terra da Krypton, crescendolo come il loro figlio.

Il personaggio, in precedenza, è stato interpretato da Glenn Ford in Superman: The Movie, John Schneider in Smallville, Fred Henderson in Superman & Lois, e da Kevin Costner nei film del DC Extended Universe.

Cosa racconterà il film

La nuova avventura di Superman avrà come protagonista David Corenswet nella parte di Clark Kent. Accanto a lui ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced e Nathan Fillion.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.

Il personaggio viene descritto come l'incarnazione della verità, della giustizia e del modo di fare americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza vecchio stile.