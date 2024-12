Superman: il nuovo promo svela la trasformazione di Clark Kent nell'Uomo d'Acciaio

Dopo l'incredibile successo del trailer di Superman, che ha già raggiunto numerosi record di visualizzazioni, arriva un nuovo promo che ci permette di scoprire ulteriormente il volto del nuovo Uomo d'Acciaio. In questo nuovo video, vediamo David Corenswet nei panni di Clark Kent, il giornalista del Daily Planet, e dell'eroe che protegge Metropolis.

Un dettaglio che emerge chiaramente è la netta distinzione tra i due personaggi, resa ancora più evidente dalla performance di Corenswet. Il giovane attore riesce a rappresentare perfettamente il giornalista coraggioso e l'eroe invincibile, dando vita a un Clark Kent decisamente diverso da quello di Henry Cavill nel DCEU.

Il particolare dei copiosi capelli ricci, che hanno già suscitato discussioni tra i fan, diventa un elemento distintivo che aiuta Kal-El a nascondere la sua identità segreta. Questo Clark Kent rappresenta un cambiamento interessante, che potrebbe ridefinire la figura del supereroe nel grande schermo. Potete vedere il promo qui sotto.

Una colonna sonora che fa la storia

Un altro aspetto che sta suscitando grande curiosità è la colonna sonora del film. La versione completa della musica utilizzata nel trailer di Superman è stata finalmente rilasciata, e James Gunn ha condiviso alcuni dettagli durante un recente Q&A. Il regista ha spiegato: "Sapevo fin dall'inizio cosa volevo fare con la musica. Ci ho pensato molto. Quella colonna sonora è una delle mie preferite di sempre. Quando ero bambino, la cosa che più amavo nei film era proprio la musica. Era la cosa che portavo con me a casa più di ogni altra. Però, sapevo che stavamo creando qualcosa che guarda al passato, ma con un occhio anche al futuro. La sfida era trovare l'equilibrio".

"John Murphy, il compositore con cui amo collaborare, ha iniziato a lavorare sulle musiche prima ancora che la sceneggiatura fosse conclusa. È stato uno dei primi a cui ho dato il copione, insieme a Peter Safran e a pochi altri, per poter cominciare a scrivere la colonna sonora. Gli ho detto: 'Voglio usare una versione del tema di Williams, ma voglio darle una nostra identità'. E questo è il risultato che sentite", ha aggiunto Gunn.

Superman esplorerà il viaggio interiore del protagonista nel cercare di bilanciare la sua eredità kryptoniana con i suoi valori umani, che ha imparato a Smallville come Clark Kent. L'Uomo d'Acciaio incarna i principi della verità, della giustizia e della speranza, in un mondo che spesso sembra averli dimenticati. Il cast include Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Isabela Merced come Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion come Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho e Gabriela de Faría nei panni di The Engineer.