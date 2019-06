Superman: nuovo film in arrivo senza Henry Cavill?

Un nuovo film su Superman? Sì, ma senza Henry Cavill. Sembra proprio che la Warner Bros. abbia deciso di sviluppare un progetto in cui non è più prevista la presenza dell'attore che ha impersonato il supereroe in tutti i film del DCEU.

A rivelarlo è stato We Got This Covered che cita una sua fonte ben informata, la quale sostiene che l'attore non sia più legato al ruolo.

Voci su Henry Cavill lontano dal ruolo che lo ha reso noto al pubblico si rincorrono ormai da mesi con una girandola di dichiarazioni contraddittorie, in cui è bene notare, nessuno ha mai fatto una dichiarazione ufficiale in merito. Anche quando il cameo di Superman in Shazam! ha mostrato il nostro eroe interpretato da un attore sconosciuto con la faccia fuori campo. Che sia un modo implicito da parte della Warner Bros. di dire ai propri spettatori che la parte verrà ricoperta da un nuovo attore? Oppure, banalmente, è stato un escamotage perché Cavill non era disponibile a girare quella scena? D'altronde si sa, ha da poco concluso la serie fantasy The Witcher per Netflix e potrebbero esserci state delle sovrapposizioni non risolvibili.

Sempre a quanto sostiene We Got This Covered questo nuovo film avrebbe luogo nella stessa timeline sia di Supergirl sia di The Batman di Matt Reeves che di recente ha trovato il suo nuovo Cavaliere Oscuro in Robert Pattinson. Per quanto riguarda invece Supergirl, il sito ha riferito che verranno rinarrati da capo di miti Kryphtoniani, dando così un ulteriore fondamento alla possibilità che l'arco narrativo di Superman abbia uno spazio del tutto nuovo, azzerando di fatto quanto visto nei film diretti da Zack Snyder.