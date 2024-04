Superman: Neva Howell avrà il ruolo di Martha Kent nel film di James Gunn

Sarà Neva Howell a interpretare Martha Kent nel film Superman, scritto e diretto da James Gunn, che riporterà sul grande schermo le avventure di Clark Kent.

Nella giornata di ieri era stato svelato che Pruitt Taylor Vince sarà invece Jonathan, il padre adottivo del supereroe.

Il nuovo arrivo nel cast

L'attrice Neva Howell ha recitato in progetti come Diario di una schiappa - Portatemi a casa! e La truffa dei Logan ed è la new entry più recente tra gli interpreti dell'atteso lungometraggio dedicato a Superman.

Il personaggio di Martha è stato in precedenza interpretato da Phyllis Thaxter in Superman: Il Film, Eva Marie Saint in Superman Returns, e in Diane Lane nel DC Extended Universe.

Sul piccolo schermo, invece, la madre di Clark ha avuto il volto di Annette O'Toole, Helen Slater, K Callan, Kari Wahlgren, e Swoosie Kurtz.

Superman: David Corenswet ha svelato il look del suo Clark Kent?

La nuova avventura di Clark Kent avrà come protagonista David Corenswet nella parte di Clark Kent. Accanto a lui ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced e Nathan Fillion.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.