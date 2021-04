Superman: Marlon Brando guadagnò più di Christopher Reeve per soli 20 minuti nel film

Marlon Brando guadagnò 3,5 milioni di dollari in più rispetto a Christopher Reeve, per le riprese di Superman, pur apparendo soltanto per venti minuti sullo schermo.

Marlon Brando guadagnò 3,5 milioni di dollari in più rispetto a Christopher Reeve, protagonista di Superman, pur apparendo sullo schermo soltanto per poco più di venti minuti. Scegliere Brando per il ruolo di Jor-El, il padre di Superman, fu un'ottima scelta da parte del regista visto che, anche se la parte era piccola, il ruolo era cruciale per la narrazione.

Marlon Brando, Lee Quigley e Susannah York in una scena di SUPERMAN

Il ruolo di Brando fu molto importante e significativo e, anche se il tempo passato sullo schermo era estremamente limitato, la sua paga non lo fu affatto: il leggendario attore ricevette ben 3,7 milioni di dollari. Tuttavia, quello era solo il suo stipendio base, Brando negoziò anche per ricevere una percentuale dei profitti del film. Superman fu un grande successo al botteghino e Marlon ricevette in totale circa 19 milioni di dollari per la sua performance.

Christopher Reeve in una scena di SUPERMAN, del '78

Durante un'intervista David Letterman chiese a Reeve a se gli era piaciuto lavorare con Marlon al che il protagonista di Superman rispose: "Non proprio. No. Mi sono divertito moltissimo, ma a lui non importava. Ha preso i soldi ed è scappato. Penso solo che sarebbe triste avere 53 anni, e fregarsene così."

Reeve aggiunse anche che Brando avrebbe potuto essere un leader sul set, ma che scelse volontariamente di non ricoprire quel ruolo. Marlon avrà anche fatto infuriare Reeve, ma ciò non cambia i fatti: la sua performance nei panni del padre di Superman è, e sarà sempre, iconica e gli fece guadagnare un sacco di soldi.