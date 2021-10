Superman & Lois: un video mostra i segreti della casa dei Kent

In attesa della seconda stagione di Superman & Lois, all'evento DC FanDome, è stato mostrato un video che svela i segreti della casa della famiglia Kent.

Superman & Lois tornerà prossimamente sugli schermi di The CW con una seconda stagione e, durante l'evento DC FanDome, Elizabeth Tulloch e Alex Garfin hanno fatto compiere ai fan un tour della casa della famiglia Kent.

Nel video i due protagonisti dello show svelano i segreti degli spazi in cui recitano, con caramelle e disinfettanti per le mani nei cassetti e molti altri dettagli curiosi.

Gli episodi di Superman and Lois raccontano quello che accade quando Clark Kent e Lois Lane, dopo anni trascorsi a combattere contro villain e mostri a Metropolis, devono affrontare i problemi legati a essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea.

La coppia, che ha due figli chiamati Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin), non sa se i ragazzi erediteranno i superpoteri di Clark quando saranno più grandi.

La famiglia ritorna a Smallville per occuparsi di alcuni affari di famiglia e si riavvicina a Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) e suo marito Kyle Cushing (Erik Valdez). I figli di Clark sono poi alle prese con Sarah (Inde Navarrette), la figlia di Lana e Kyle.

Il generale Samuel Lane (Dylan Walsh) è invece alla ricerca di Superman e a Smallville arriva un misterioso sconosciuto (Wolé Parks) che entra nella vita dei protagonisti.