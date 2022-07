Superman & Lois: da stasera su Italia 1 in prima visione la serie tv con Tyler Hoechlin

Stasera su Italia 1 alle 21:20 debutta, in prima TV assoluta per l'Italia, Superman & Lois, la serie tv creata da creata da Greg Berlanti e Todd Helbing con Tyler Hoechlin.

Prende il via stasera su Italia 1 in prima serata Superman & Lois, la serie, in prima visione assoluta per l'Italia, che racconta la storia d'amore tra Clark Kent e Lois Lane, rispettivamente interpretati da Tyler Hoechlin (Teen Wolf) ed Elizabeth Tulloch (The Flash).

Locandina di Superman and Lois

Il nuovo capito della saga ambientata nell'Arrowverse arriva anche in Italia. Realizzata per il broadcaster americano The CW da Todd Helbing (The Flash, Spartacus) e Greg Berlanti (Dawson's Creek, Everwood, Riverdale), il superhero drama è la trasposizione televisiva dei fumetti con protagonista Superman, scritti da Jerry Siegel e Joe Shuster. Superman and Lois - già rinnovata per la seconda e terza stagione - ha ricevuto due candidature ai Critics' Choice Awards per l'alto valore produttivo e l'impatto visivo.

Sinossi

Dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri e invasori alieni, Superman, il supereroe più famoso del mondo, e la sua compagna Lois Lane si sono sposati e si dedicano alla crescita di due ragazzi adolescenti. Impegnati a gestire la quotidianità familiare, la coppia fa ritorno nell'idilliaca cittadina di Smallville, dove ritrovano alcuni storici personaggi del loro passato, come il primo amore di Clark, Lana Lang. Lì si trovano a fare i conti con i drammi adolescenziali dei loro figli, sempre più vicini a scoprire i superpoteri del padre.

Qui il promo della serie, visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Completano il cast Jordan Elsass (Little Fires Everywhere), Emmanuelle Chriqui (Entourage), Inde Navarrette, (Tredici), Dylan Walsh (Nip/Tuck), Adam Rayner (Tyrant) e Wolé Parks (Yellowstone).