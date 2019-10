Superman & Lois: in arrivo una nuova serie The CW tratta dai fumetti DC!

Superman & Lois è il nuovo progetto in fase di sviluppo per The CW che potrebbe riportare in tv i personaggi della DC.

Superman & Lois è il titolo della nuova serie in fase di sviluppo per conto dell'emittente The CW in cui si racconteranno nuove avventure dei due famosi e amati personaggi tratti dai fumetti della DC.

I protagonisti del nuovo progetto saranno Tyler Hoechlin nella parte dell'iconico supereroe e l'attrice Elizabeth Tulloch in quella dell'intraprendente giornalista. I due personaggi erano già apparsi nell'Arrowverse in occasione del crossover Elseworlds e ora dovrebbero essere mostrati alle prese con il "mestiere" di genitori mentre si dividono tra vita privata e impegni di lavoro.

Durante l'ultima apparizione televisiva di Clark Kent e Lois si era infatti accennato alla gravidanza della giovane e si era mostrata la proposta di matrimonio di Superman. I due personaggi appariranno prossimamente in Crisi sulle Terre Infinite, il prossimo evento televisivo che lega gli show tratti dai fumetti della DC.

La sceneggiatura del pilot prodotto da Warner Bros. sarà firmata da Todd Helbing che è già stato showrunner di The Flash, impegnato anche come produttore esecutivo in collaborazione con Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Tulloch, in occasione del crossover Elseworlds, aveva dichiarato che sarebbe stata felice di riprendere il ruolo di Lois: "So che io e Tyler saremmo felici di tornare sul set e lavorare di nuovo insieme. Fortunatamente abbiamo un grandioso feeling, elemento che non sempre è scontato".