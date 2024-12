Superman, Lois Lane dovrà affrontare questa grande minaccia del giornalismo nel film di James Gunn

Il Superman di James Gunn ha il non invidiabile compito di portare gli elementi classici ed essenziali del padre dei supereroi in un mercato cinematografico moderno e già saturo.

Come ha rivelato il trailer, l'approccio di Gunn al suo film di punta del DCU è stato quello di fondere versioni quintessenziali di personaggi e ambientazioni DC in un contesto contemporaneo. Il trailer ci ha offerto una rappresentazione classica e iconica del giornale di Metropolis, il Daily Planet.

Tuttavia, in base a quanto descritto da Rachel Brosnahan, la sua versione di Lois Lane avrà problemi molto attuali con gli standard giornalistici, il sensazionalismo e tutte quelle fastidiose "fake news" là fuori. Di seguito, un nostro approfondimento sul trailer di Superman.

Il problema delle fake news nel mondo di Superman

"Mi sono sempre ispirata a questo personaggio. È una persona ambiziosa, coraggiosa, affamata e determinata a ottenere la storia più bella quasi ad ogni costo", ha dichiarato la Brosnahan alla stampa durante l'evento organizzato per il lancio del trailer. "Ho sempre amato questo personaggio ed ero così eccitata dall'opportunità di portare tutte queste cose che sono state vere in ogni sua iterazione".

Brosnahan ha poi sottolineato come Lois Lane sia davvero unica tra i personaggi DC, a causa della professione che ha scelto. Dopo tutto, il significato di "giornalismo" tende a cambiare e ad evolversi con i tempi. E oggi, in un mondo di fake news provenienti sia dai social media che da fonti poco raccomandabili, il fatto che Lois Lane sia una vera reporter colpisce in modo diverso.

"Una delle cose che amo di questo personaggio è che quasi più di ogni altro personaggio di questi fumetti e dei film, si evolve per adattarsi a ciò che significherebbe essere un'intrepida giornalista di ogni generazione o di ogni decennio in cui viene presentata", ha spiegato Brosnahan. "Oggi viviamo in un mondo in cui il giornalismo cartaceo per alcuni è forse una forma d'arte in via di estinzione e lei è una persona che vi ha dedicato tutta la sua vita".