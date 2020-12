Superman Lives: Kevin Smith svela i dettagli del film che era stato ideato da Warner Bros

Superman Lives era il titolo dell'avventura dedicata all'iconico supereroe della DC sviluppata da Kevin Smith e ora il regista ha rivelato i dettagli degli eventi che avrebbero dovuto raccontati sul grande schermo. Il protagonista del discusso progetto degli anni '90 poteva essere Nicolas Cage e alla regia si vociferava un coinvolgimento di Tim Burton.

Kevin Smith, durante il suo podcast Fatman Beyond, ha ora condiviso quanto presente nella lettera che aveva ricevuto riguardante le idee alla base di Superman Lives dalla Warner Bros, studio che gli aveva chiesto di sviluppare un potenziale progetto legato alla storia di Clark Kent.

Il filmmaker ha ritrovato la missiva datata 15 maggio 1996 che iniziava dichiarando: "È il momento per la rinasciata di un eroe. Come saprai, stiamo realizzando un nuovo film di Superman, portando il supereroe più famoso al mondo nel ventunesimo secolo. I fumetti inclusi formano le basi dell'approccio alla storia. Vorremmo parlarne con Kevin Smith appena sarà possibile".

Il regista ha quindi letto: "Alienato dal mondo che protegge, convinto che la sua relazione con Lois Lane sia destinata a fallire, Superman è improvvisamente sconfitto e creduto morto dal malvagio Brainiac, un genio intergalattico impegnato a collezionare il miglior DNA nell'universo. Superman viene curato segretamente dal suo mentore Cadmus, scoprendo poi che ha perso i suoi superpoteri. Mentre Lois piange la morte del suo amore e Brainiac cerca frenaticamente il corpo di Superman, l'Uomo di Acciaio ritorna, travestito, usando una tuta high-tech per combattere mentre cerca di riottenere i suoi superpoteri. Mentre lotta contro gli scagnozzi di Brainiac, Parasite e Banshee, Superman riscopre i suoi poteri e il suo amore per Lois Lane. In uno scontro finale, Superman distrugge Brainiac e salva il mondo che ha imparato a chiamare casa".

Kevin Smith ha da tempo rivelato che vorrebbe venisse realizzato un lungometraggio animato tratto dalla sua sceneggiatura di Superman Lives scritta in collaborazione con Jon Peters, tuttavia per ora l'idea non sembra destinata a concretizzarsi.