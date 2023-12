Superman: Legacy, Kurt Russell sarà Jor-El? James Gunn fa chiarezza

James Gunn ha deciso di rispondere personalmente ai rumor, sempre più insistenti, secondo i quali Kurt Russell sarebbe stato scelto per interpretare Jor-El, padre del protagonista Kal-El, nel prossimo reboot Superman: Legacy.

Il regista, in risposta al commento di un fan sul nuovo social network Threads, ha negato tutto: "Adoro lavorare con lui e dirigerlo, è divertente e pieno di talento, ma non ne abbiamo mai discusso." Gunn ha poi aggiunto: "Anche se le usanze di Krypton sono diverse dalle nostre, non lo vedo bene come il padre di un neonato!"

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

"Superman: Legacy" e "The Brave and the Bold", James Gunn aggiorna i fan sui film DC in arrivo

Superman: Man of Steel: la locandina del film

James Gunn ha condiviso nuovi aggiornamenti sulle sceneggiature degli attesissimi film Superman: Legacy e The Brave and the Bold. In particolare Gunn ha risposto a delle specifiche domande poste dai fan su Threads.

Ci sono buone notizie per quanto riguarda Superman: Legacy. Il boss dei DC Studios ha detto che la sceneggiatura è stata completata al 99,9%, aggiungendo: "Cambierò sempre piccole cose ma essenzialmente è stata completata ben prima dello sciopero".

Un altro fan ha chiesto a Gunn di sfatare o meno la notizia relativa al cast ufficiale di The Brave and the Bold, il film su Batman e Robin. Il produttore ha risposto un secco: "Non c'è ancora la sceneggiatura. Ovviamente è falso".