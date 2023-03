Superman: Legacy, James Gunn smentisce le notizie sul casting: "Non ho parlato del ruolo con nessun attore"

James Gunn è intervenuto nuovamente per smentire delle notizie apparse online riguardanti il casting di Superman: Legacy.

Grace Randolph, che conduce Beyond the Trailer, aveva infatti dichiarato che il regista e sceneggiatore del film avrebbe individuato il possibile protagonista del progetto dedicato al supereroe.

Randolph, su Twitter, aveva persino dichiarato che forse la star di Superman: Legacy sarebbe già stata assunta o l'attore starebbe concludendo le trattative.

James Gunn ha quindi chiarito: "Non è vero. Non ho ancora parlato con un solo attore del ruolo. Sto solo facendo delle liste che sono ancora private, preparando il materiale per le audizioni".

Grace ha però replicato sostenendo che Logan Lerman sarebbe in pole position per conquistare l'iconico ruolo.

Il filmmaker ha ribadito: "Per fare chiarezza, non so chi sia. Non è una critica all'attore. Non conosco il nome di molti attori. Ora che mi avete detto chi è, lo riconosco dai ruoli che ha avuto e penso abbia talento. Ma non l'ho mai incontrato e non è mai stato coinvolto nelle conversazioni su Superman".

James ha voluto chiarire successivamente: "Non è certamente colpa degli attori se non conosco i loro nomi".

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Recentemente James Gunn ha annunciato che si occuperà anche della regia oltre che della sceneggiatua del film targato DC. Il reboot della storia di Clark Kent dovrebbe arrivare l'11 luglio 2025 nelle sale americane e segnerà l'inizio di una nuova fase della storia di Superman sul grande schermo dopo i progetti con star Henry Cavill.