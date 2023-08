Superman: Legacy, Glenn Howerton alimenta le speranze dei fan che lo vorrebbero nel ruolo di Lex Luthor

Glenn Howerton, star di It's Always Sunny in Philadelphia, ha alimentato le ipotesi di alcuni suoi fan che da tempo sostengono che sia in corsa per ottenere il ruolo di Lex Luthor nel film Superman: Legacy.

L'attore ha infatti condiviso una fan art tra le sue stories Instagram e, nonostante non abbia scritto nessun commento o dichiarazione, questo non ha impedito ad alcuni suoi follower di entusiasmarsi.

Il post di Glenn

Sui social Glenn Howerton ha semplicemente pubblicato la creazione che lo immagina proprio nella parte del malvagio Lex Luthor, ruolo per ora non ancora assegnato dai responsabili del casting di Superman: Legacy, sottolineando la propria ammirazione per il lavoro compiuto.

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

L'interesse per i cinecomic

Per ora James Gunn non ha accennato a un possibile coinvolgimento dell'attore che, in più occasioni, ha espresso il suo interesse nei confronti dei film tratti dai fumetti. Glenn, recentemente, ha ammesso che sarebbe felice di recitare nel reboot di Fantastic Four dichiarando: "Sarebbe super divertente e, ovviamente, il regista Matt Shakman è un mio caro amico e un filmmaker assolutamente incredibile, sarebbe meraviglioso lavorare di nuovo con lui. Ma nessuno mi ha ancora chiamato, accetterei quella telefonata!".