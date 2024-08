Superman: James Gunn spiega perché il film non avrà dei reshoot

Un tempo ritenuti tabù, i reshoots sono diventati la norma quando si tratta di cinecomic. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha persino affermato che le riprese aggiuntive sono fondamentali per il successo dei film dello studio, assicurandosi che le produzioni riprendano tutte le parti della storia necessarie. Per quanto riguarda l'Universo DC, invece, sembra che il primo film del franchise non sia destinato ad avere alcun reshoot.

Niente reshoot per Superman

Durante una sessione di domande e risposte su Threads, il regista di Superman James Gunn ha apparentemente suggerito che il film non avrà alcun reshoot, dato che ha avuto un solo giorno di riprese aggiuntive. Il regista ha anche spiegato perché è stato così fortunato da non dover tornare a fare altre riprese.

"Mi preparo troppo. Non inizio le riprese finché non ho una sceneggiatura finita di cui tutta la mia squadra è soddisfatta. Assumo attori e capi reparto che so che possono fare il loro lavoro", ha dichiarato Gunn sul social network. "Mi circondo di persone che mi sfidano e che non si limitano a dire sì a tutto. Mi chiedo ogni giorno se ci sono piccole imperfezioni nella sceneggiatura o in quello che stiamo girando che potrebbero sembrare enormi una volta montato il film", ha scritto Gunn.

Superman ha concluso le riprese principali verso la fine di luglio ed è entrato in fase di post-produzione in vista dell'uscita nelle sale la prossima estate.

Secondo i DC Studios, Superman racconta la storia del viaggio dell'Uomo d'acciaio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e di un domani migliore, guidato dalla gentilezza in un mondo che considera questo valore fuori moda.

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent / Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen, Wendell Pierce nel ruolo di Perry White, Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher, Terence Rosemore nel ruolo di Otis, María Gabriela de Faría nel ruolo di Angela Spica / L'ingegnere, Isabela Merced nel ruolo di Kendra Saunders / Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Edi Gathegi nel ruolo di Michael Holt / Mr. Terrific, Anthony Carrigan nel ruolo di Rex Mason / Metamorpho, Beck Bennett nel ruolo di Steve Lombard, Mikaela Hoover nel ruolo di Cat Grant e Christopher McDonald nel ruolo di Ron Troupe.