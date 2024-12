Superman: David Corenswet spicca il volo nel nuovo poster del film DC Universe

Ora che è spuntata una data ufficiale per l'arrivo in streaming del primo trailer ufficiale di Superman, David Corenswet ha condiviso sui suoi canali social un nuovo poster che lo ritrae nei panni dell'Uomo d'Acciaio mentre spicca il volo.

Il poster in questione, realizzato per le sale IMAX che proietteranno in questo formato la pellicola di James Gunn a partire dall'11 luglio 2025, vede il Superman di Corenswet spiccare il volo con la logline ufficiale del film che recita: "Look Up", ovvero "Guardate in alto", corredata dal logo ormai rinnovato dei DC Studios.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 19 dicembre, quando verrà diffuso in rete il primo trailer del film - come confermato da Gunn stesso su Instagram - che sancirà l'inizio del DC Universe al cinema, dopo il debutto ufficiale avvenuto con la serie Creature Commandos, diffusa negli Stati Uniti sulla piattaforma Max.

Superman, il nuovo poster ufficiale

James Gunn: "David Corenswet vi stupirà"

Parlando del suo impegno monumentale nel ridar vita alle avventure dell'Uomo d'Acciaio, il regista ha dichiarato:

"Superman è un film enorme. È completamente diverso da Creature Commandos in ogni aspetto, ma è anche fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet stupirà tutti con la sua fantastica performance. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato, può fare tutto. Quell'uomo è incredibile".

Nel cast di Superman troveremo, inoltre, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, Isabel Merced è Hawkgirl, Nathan Fillion interpreterà la Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi apparirà nel ruolo do Mr. Terrific e Anthony Carrigan sarà Metamorpho.