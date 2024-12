Superman, James Gunn parla del rapporto complicato con Krypto: "In realtà, è un cane terribile"

Siete pronti a scoprire una delle coppie più inaspettate del cinema? Uno dei protagonisti del reboot di Superman di James Gunn sarà infatti il fedele cane di Superman, Krypto, una figura iconica della mitologia dei fumetti.

Nel trailer emozionante del film, vediamo un Superman ferito e riverso su una Terra innevata, che fischia per richiamare il suo supercane. Krypto spunta dalla tempesta e corre in soccorso del suo padrone, pronto a salvarlo. "Portami a casa, Krypto", gli dice l'Uomo del Domani, in una scena che promette di toccare il cuore del pubblico.

Superman, Lois Lane dovrà affrontare questa grande minaccia del giornalismo nel film di James Gunn

Il rapporto tra Superman e Krypto

Durante la presentazione del trailer, James Gunn ha spiegato la sua scelta di includere Krypto in questa versione live-action di Superman, un elemento che mancava da tempo nel cinema: "Credo che vedremo un lato di Superman un po' diverso rispetto al passato. Questo film non riguarda solo il potere, ma esplora l'essenza di Superman come essere umano, chi è come persona e le sue difficoltà quotidiane. All'inizio vedremo un aspetto più vulnerabile di lui".

Superman: il folle volo di David Corenswet

Gunn ha poi svelato alcuni dettagli sul complicato rapporto tra Superman e Krypto: "Il loro rapporto è piuttosto complesso. Krypto non è proprio il miglior cane. C'è molto di più in lui di quanto sembri nel trailer".

"Questa scelta è un modo per abbracciare tutta la mitologia di Superman", ha continuato il regista. "I film sui supereroi hanno spesso rielaborato i personaggi dicendo 'Ok, questo è Batman, ma non è come lo conosciamo. Questo è Superman, ma non è come l'abbiamo visto finora'. Il nostro Superman vive in un mondo di supereroi, ma è anche incredibilmente concreto. Si tratta di persone reali con vite reali, e, sì, ci sono anche dei metaumani. Superman ha amici che sono altri supereroi, ha un cane volante, una fortezza gigante. Stiamo cercando di restituire al film la magia e l'umanità della mitologia di Superman che non siamo mai riusciti a vedere sul grande schermo".

Più tardi Gunn ha aggiunto a IGN: "Nel film, Krypto potrebbe sembrare un cane migliore di quanto non sembri nel trailer. È un cane piuttosto terribile! Lo si ama perché, alla fine, è un cane, con quegli occhi innocenti che ti fanno impazzire, ma è davvero un cane 'difficile'. Krypto è un cane terribile, ma lo amiamo comunque!".

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Superman racconterà il viaggio del protagonista nel cercare di conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana, come Clark Kent di Smallville. Superman è l'incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza in un mondo che spesso considera queste qualità come obsolete. Il cast include Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer.